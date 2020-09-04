نائب الرئيس اليمنى: ميليشيا الحوثى تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم فى العملية السياسية لحل الأزمة فى بلاده. وأشار الفريق محسن - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد فى مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى فى المملكة العربية السعودية. وأكد المسؤول اليمنى - خلال لقائه اليوم فى الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندى جيحون إستوار ونائب السفير السويدى لدى اليمن أريك سالمغرين - رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية (صافر). Advertisements وقال المسئول اليمنى إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم فى العملية السياسية. من جهتهما، أكد المسؤولان الهولندى والسويد دعم بلديهما للجانب الإنسانى والإغاثى ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

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