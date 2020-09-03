- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر والمتاجرة في التمور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير:
عاقبت وزارة التجارة مواطن ومقيم من جنسية باكستانية، بالغرامة والتشهير، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري.
وثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بريدة.. التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر والمتاجرة في التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.