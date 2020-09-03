شكرا لقرائتكم خبر عن مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في «صامطة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان اليوم، عن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة، وذلك بتكلفة مالية بلغت أكثر من 24 مليون ريال.

وأكد مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن عدة أحياء في مدينة صامطة لخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة.

وقال المهندس جبر: “إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي فرعية بأطوال تبلغ (2.5) كم طولي إضافة إلى تنفيذ 4400 توصيلة منزلية صرف صحي، ومحطة رفع فرعية سعة 48 لتراً بالثانية، وذلك لتشغيل شبكات الصرف الصحي المنفذة سابقاً بطول 107 كم طولي وخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة من سكان أحياء (البلد والنعيم وحطين والمكرمية والعليا والربوة والروضة) في محافظة صامطة.”

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ودعا المستفيدين من خدمات المياه بمحافظة صامطة لطلب خدمة الصرف الصحي من خلال المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية، وهي الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa) من أجل الارتفاق بالخدمة، مبيناً أنه يجب على العملاء أيضًا البدء في تنفيذ مخارج الصرف الصحي لعقاراتهم لتوصيلها بالشبكات الفرعية للخدمة، مبينًا أن المشروع سينفذ خلال 24 شهرًا.

وأكد مدير عام خدمات المياه في منطقة جازان أن الشركة الخليج 365 بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، ولضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا عدداً من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.