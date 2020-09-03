باحثون يكشفون السبب الرئيسي لتطور مرض السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن علماء جامعتي كامبريدج البريطانية وميلانو الإيطالية، أن الوزن الزائد، هو العامل الرئيسي لتطور مرض السكري، وأن تخفيض الوزن يمنع تطور المرض وحتى التغلب عليه.



ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثين درسوا وحللوا حالة 445765 شخصا من البنك الحيوي البريطاني متوسط أعمارهم 57.2 سنة. وفقا لروسيا اليوم.

وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بـ 6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم.

وقد قسم الباحثون هذا العدد إلى خمس مجموعات استنادا إلى الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض السكري، وإلى خمس مجموعات استنادا إلى مؤشر كتلة الجسم.

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واستمر الباحثون في متابعة الحالة الصحية للخاضعين لهذه الدراسة إلى أن بلغ متوسط أعمارهم 65.2 سنة. واتضح لهم أنه خلال هذه الفترة تطور النوع الثاني من مرض السكري لدى 31298 منهم، وأن أصحاب مؤشر كتلة الجسم المرتفع، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 11 مرة، مقارنة بالذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه النسبة بقيت بغض النظر عن مستوى الخطر الوراثي.

وهذا يعني أن وزن الجسم عامل أقوى في تطور مرض السكري من الاستعداد الوراثي.

ووفقا للباحثين، يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها.

ومن أجل ذلك يجب دوريا مراقبة وزن الجسم والطول ومستوى السكر في الدم.

كما يمكن التخلص من السكري في مراحله الأولى عن طريق تخفيض الوزن، قبل أن يسبب أضرارا لا رجعة عنها.