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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تكشف النقاب عن جهاز كمبيوتر محمول مرن مزود بتقنية 5G والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت سامسونج للإلكترونيات الخميس النقاب عن كمبيوتر محمول مرن يدعم شبكة الجيل الخامس، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية زيادة مبيعاتها من منتجات الحوسبة وسط جائحة كورونا.
يُعد Galaxy Book Flex 5G هو أول كمبيوتر محمول من سامسونج مزود بتقنية 5G بإمكانيتي اتصال وأداء محسنين. وقالت سامسونغ إنها ستكشف عن تاريخ إطلاق الجهاز وسعره فور تأكيدهما.
ويعد هذا المنتج جهازين في جهاز واحد، حيث يمكن تحويله بسهولة من كمبيوتر محمول إلى جهاز لوحي بمجرد لف الشاشة، ويشغل الجهاز بواسطة الجيل الحادي عشر من أنتل، وهو أحدث معالجات أنتل، وجرافيكس "Iris Xe graphics" من أنتل لتوفير تجربة سلسلة وسريعة للمستخدم، وفقا لسامسونغ.
زود الجهاز أيضا بكاميرا 13 ميجابكسل خلفية لأول مرة من بين تشكيلة سامسونغ، وكذلك كاميرا أمامية بدقة 720 بكسل.
ويأتي الجهاز، الذي يزن 1.26 كيلوغرام ببطارية 69.7 واط عالية السعة وذاكرة 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت.
كما يأتي الكمبيوتر المحمول الجديد بقلم "S Pen" وميزات محسنة تسمح للمستخدم التفاعل مع أجهزة جالاكسي الأخرى المملوكة له، بحسب "يونهاب".
وتأمل سامسونج في أن يحقق أحدث أجهزتها مبيعات سريعة في الوقت الذي تحفز فيه الجائحة العمل من المنزل والتعليم عن بعد.
ووفقا لشركة إنترناشيونال داتا؛ باحثة السوق، فمن المتوقع نمو السوق العالمية للأجهزة المحمولة الشخصية الذي يشمل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بنسبة 3.3% على أساس سنوي هذا العام، وأن يصل حجم الصادرات من هذا النوع إلى 425.7 مليون وحدة.
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