العراق...إلغاء تشكيل قوات حفظ القانون عقب الاعتداء على طفل

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد"، مضفية أنه "يتم استحداث آمرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم، ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد".
وتصاعدت دعوات بضرورة إعادة تأهيل قوات حفظ القانون، أو إلغائها بشكل نهائي، والتي جاءت بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عار تماما ويجلس بوضعية القرفصاء، ويهينونه ويشتمون والدته.
ومن ثم يقوم أحدهم بعد ذلك بحلاقة شعره باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان الشاب ينفيه.
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