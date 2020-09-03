عبد الله بن زايد يتحدث عن "استثنائية العلاقات" بين الإمارات والسعودية

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وأضاف ابن زايد: "العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير".
وتابع أن "هذه العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق".
وأردف:
إننا ممتنون للجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب.
على جانب آخر، قال وزير الخارجية الإماراتي، في وقت سابق اليوم، إن التعاون في مجال الطاقة يمثل خطوة مهمة لاستقرار الشرق الأوسط. وكتب، على "تويتر": "التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط خطوة ضرورية في اتجاه تحقيق الاستقرار الإقليمي بالشرق الأوسط".
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