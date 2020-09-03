17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع إلى 7106 حالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد وذلك بعد إجراء 325 فحصا؛ ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7106 حالات. وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 40 حالة شفاء ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 6 آلاف و588 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 160 وفاة، فى حين يتابع 358 علاجهم فى المستشفيات.

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