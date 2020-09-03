شكرا لقرائتكم خبر عن 38 سيارة إسعاف و52 مليون دورلا لدعم موريتانيا فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّمت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، 38 سيارة إسعاف مُجهّزة كهدية من شركة كينروس غولد كوربورايشن "كينروس" التى تستخرج الذهب من شمال موريتانيا.

وقالت الإذاعة الموريتانية اليوم إن الهدية تأتى لدعم جهود الحكومة الموريتانية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الهدية ضمن مساعدات أخرى مليونى دولار أمريكي.

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يأتى ذلك فيما وافق صندوق النقد الدولى على تخصيص 52 مليون دولار لمساعدة جهود موريتانيا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الذى لا يزال يفرض صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة فى موريتانيا مع انكماش يصل 3ر2 بالمائة من الانتاج هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولى إنه سيوفر مواردا إضافية للتخفيف من الآثر الاجتماعية والاقتصادية للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل.