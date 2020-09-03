هنية يدعو للوحدة الفلسطينية وبرنامج سياسي ينهي "أوسلو"

رام الله ـ بيروت / الخليج 365
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الخميس، إلى استعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع اتفاقية "أوسلو"، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للأمناء العامين للفصائل، يعقد حاليا بمدينتي رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.
وقال هنية: "يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع أوسلو".
وتم توقيع اتفاق "أوسلو"، بين إسرائيل ومنظمة التحرير في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، وتمخضت عنه إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف هنية: "نمر بمرحلة تحمل مخاطر غير مسبوقة وتهديدا استراتيجيا لقضيتنا الفلسطينية والمنطقة".
وتابع: "يتحرك تهديد ثلاثي يحاول ضرب التاريخ وتغيير الجغرافيا، وهي صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية".
وحذر هنية، من أن "صفقة القرن تهدف لبناء تحالف إقليمي يسمح للكيان الصهيوني باختراق الإقليم والمنطقة العربية عبر التطبيع".
واعتبر أن الولايات المتحدة "تحاول إعادة ترتيب مصفوفة الأعداء والأصدقاء، حيث تصبح إسرائيل صديقة لدول المنطقة وجارة، وتصبح بعض دول المنطقة وفصائل المقاومة عدوة للمنطقة".
وشدد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، على أن "عملية التطبيع هي استخفاف بشعب يقاتل منذ عشرات السنين".
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