غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 433 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل لدى عدة شركات بمسميات منها (بائع- أخصائي مبيعات- كاشير- مشرفة معرض- محاسب). وأوضحت الغرفة الشركات التى طرحت هذه الوظائف ومنها الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، وشركة شأس لخدمات المياه، وأركان اللطيفية للحراسات الأمنية. وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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