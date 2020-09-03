شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز لوحي جديد مخصص للأطفال من «لينوفو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “لينوفو” النقاب عن الجيل الثاني من حاسوبها اللوحي Tab M10 HD الموجه للأطفال بشكل خاص، بعد تزويده ببطارية سعة 5000 مللي أمبير تدوم حتى 8 ساعات لتشغيل الفيديو.

وأوضحت الشركة أن الجهاز اللوحي الجديد يشتمل على برنامج Google Kids Space، الذي يوفر للأطفال بين 3 و8 أعوام الكثير من المتعة، إذ يوصي بالتطبيقات والكتب ومقاطع الفيديو المناسبة لهذه الفئة العمرية بشكل خاص.

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وينبض داخل الجهاز الجديد المعالج ميديا تيك P22T، مع 2 إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حسب الموديل و32 إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش، والتي يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل على شاشة قياس 10.1 بوصة ومزودة بلوحة IPS بدقة وضوح تبلغ 1280 × 800 بيكسل بدرجة سطوع 400 نيت.

وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية في الخلف 8 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة كاميرا السيلفي الأمامية 5 ميجابيكسل.