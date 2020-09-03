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روابط تمكنك من إرفاق رسوم بيانية غير تقليدية للبيانات والملفات

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روابط تمكنك من إرفاق رسوم بيانية غير تقليدية للبيانات والملفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من الروابط لخدمات تساعد في إرفاق الرسوم البيانية غير التقليدية للملفات والبيانات.

وقال الحمادي، “إذا عندك بيانات وتريد إظهارها برسوم بيانية غير تقليدية؛ فاستخدم مايناسبك مع هذه الخدمات:

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RAW Graphs
https://rawgraphs.io
Hohli
https://charts.hohli.com
Data Hero

Front Page


Charte
https://charte.ca
Data Wrapper
https://datawrapper.de/#lang-en-US

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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