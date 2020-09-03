شكرا لقرائتكم خبر عن روابط تمكنك من إرفاق رسوم بيانية غير تقليدية للبيانات والملفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من الروابط لخدمات تساعد في إرفاق الرسوم البيانية غير التقليدية للملفات والبيانات.

وقال الحمادي، “إذا عندك بيانات وتريد إظهارها برسوم بيانية غير تقليدية؛ فاستخدم مايناسبك مع هذه الخدمات:

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RAW Graphs

https://rawgraphs.io

Hohli

https://charts.hohli.com

Data Hero

Front Page



Charte

https://charte.ca

Data Wrapper

https://datawrapper.de/#lang-en-US