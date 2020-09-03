شكرا لقرائتكم خبر عن روابط تمكنك من إرفاق رسوم بيانية غير تقليدية للبيانات والملفات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من الروابط لخدمات تساعد في إرفاق الرسوم البيانية غير التقليدية للملفات والبيانات.
وقال الحمادي، “إذا عندك بيانات وتريد إظهارها برسوم بيانية غير تقليدية؛ فاستخدم مايناسبك مع هذه الخدمات:
RAW Graphs
https://rawgraphs.io
Hohli
https://charts.hohli.com
Data Hero
Front Page
Charte
https://charte.ca
Data Wrapper
https://datawrapper.de/#lang-en-US
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