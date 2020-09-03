شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة نمساوية: قطر دعمت الحوثيين من أجل ضرب أهداف سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضابط مخابرات سابق، أن قطر دعمت المتمردين الحوثيين في اليمن من أجل ضرب أهداف في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "داي بريس" النمساوية الناطقة بالألمانية، أن ضابط المخابرات السابق، أكد أن الدوحة دأبت على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية "بشكل مباشر" بهدف مهاجمة السعودية.

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وأوضحت الصحيفة النمساوية، أن ملفات رجل المخابرات السابق تحتوي على تفاصيل دقيقة عن تمويل قطر على مدار سنوات لميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيم الإخوان، الأمر الذي يكشف خطورة الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر حاولت إسكات الضابط الذي يدعى جيسون جي بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الدوحة للحوثيين، وذلك عبر وسطاء ومبعوثين من الحكومة القطرية.

ولفت جيسون جي إلى أن خطر ميليشيات الحوثي لم يعد مقتصرا على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن بنك أهدافهم.