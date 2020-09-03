شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 66855 حالة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 1934269 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1253 حالة، كما تم تسجيل 866 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 51223 حالة.
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