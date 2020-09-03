شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تسجل 256 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد السعيدى، اليوم الخميس، تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى السلطنة إلى 86.380، فيما ظل عدد الوفيات عند 705 حالات.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن السعيدى قوله" إن عدد المتعافين ارتفع إلى 81828، وتجاوزت نسبة التعافى 94 فى المئة .
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