شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تؤكد مجدداً دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما فى ذلك اقتراح عقد اجتماع فلسطينى آخر فى موسكو.

وجاء فى بيان الخارجية الروسية عقب اتصال هاتفى بين نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن "الجانب الروسى أكد - مجددا - دعمه الثابت لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن على أساس البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما فى ذلك اقتراح عقد اجتماع آخر للفلسطينيين فى موسكو فى الفترة المقبلة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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وأشار البيان إلى أن الشيخ أبلغ الجانب الروسى بالاستعدادات لعقد لقاء فى المستقبل القريب بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقادة جميع الفصائل السياسية الفلسطينية الكبرى الأخرى "لوضع موقف متفق عليه بشأن مجموعة من القضايا لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

الجدير بالذكر أنه فى فبراير 2019، انعقد الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية فى موسكو بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بمشاركة 12 فصيلا فلسطينياَ، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهى عملية الانقسام الفلسطينى والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية فى فلسطين.