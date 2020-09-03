شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان للجيش اللبناني قوله اليوم الخميس إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما بسبب ذات المادة الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن بيان الجيش "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات في ’بورة الحجز’ التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كيلوجراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

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