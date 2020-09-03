الجزائر تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات 1529

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 45 ألفا و469 مصابا، و1529 حالة وفاة.
وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إنه تم تسجيل 311 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 32 ألفا و6 حالات.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 19 ولاية أخرى.
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