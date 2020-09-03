شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن استبدال «راسل» بمشروع جديد للمراسلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس عن مشروع جديد للمراسلات على أن يتم استبداله بنظام “راسل” خلال أسبوعين، والبدء بالعمل بالمشروع الجديد بدلا من “راسل”.

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جاء ذلك في تعميم وجهه مساعد وزير التعليم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم “البدء في ترحيل البيانات من النظام الحالي إلى النظام الجديد”، موضحًا أن الصندوق الوارد للوكالات وإدارات العموم وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية والصناديق الخاصة بالمستخدمين معاملات “تحت الإجراء”، وقد تؤثر على عملية نقل البيانات وترحيلها إلى النظام الجديد.

وطالب التعميم المختصين بضرورة إنجاز المعاملات في نظام “راسل” وتسديد القيود خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه وفق سياسة العمل المرفقة ليتسني لفريق العمل متابعة تنفيذ المشروع.