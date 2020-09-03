شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن ارتكب 50 حادثة سرقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب ( 50 ) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد الغامدي أنه قد جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.