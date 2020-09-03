شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «السرحاني» مفقود القريات متوفى بعد 4 أيام من خروجه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ العثور على مفقود القريات عبد الرحمن السرحاني اليوم الخميس، متوفى، بعد 4 أيام من خروجه من منزله بسيارته.
وأوضحت الجمعية عبر حسابها على موقع “تويتر” أن فرق البحث التطوعي ظلت تبحث عن المفقود منذ يوم الإثنين الماضي.
يذكر أن السرحاني كان يعاني من الفشل الكلوي، ولم تكشف بعد أسباب الوفاة.
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