شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «السرحاني» مفقود القريات متوفى بعد 4 أيام من خروجه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ العثور على مفقود القريات عبد الرحمن السرحاني اليوم الخميس، متوفى، بعد 4 أيام من خروجه من منزله بسيارته.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على موقع “تويتر” أن فرق البحث التطوعي ظلت تبحث عن المفقود منذ يوم الإثنين الماضي.