تدشين خدمة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد إلكترونياً (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، خدمة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد في المملكة. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المستفيد من العقار يستطيع الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونياً بشكل سهل وسريع. ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها تدشين خدمة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد. Advertisements

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