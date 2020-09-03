وزير الخارجية البريطاني لكوشنر: ملتزمون بمفاوضات فلسطينية إسرائيلية وفقا لحل الدولتين

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القاهرة، 3 سبتمبر - سبوتنيك. واستقبل الوزير البريطاني المسؤول الأمريكي، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "ناقشنا الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل وجهود بريطانيا من أجل تشجيع الحوار الفلسطيني الإسرائيلي".

وشدد وزير الخارجية البريطاني على التزام المملكة المتحدة بالمفاوضات القائمة على حل الدولتين.

أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء إن قادة دول الخليج يرون أن الأزمة الخليجية قد طالت أكثر مما ينبغي وإنهم يريدون حلها.

وحول القضية الفلسطينية، قال كوشنر إن هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وإن هناك عرضا على الطاولة للفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به، مضيفا: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لا بد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".