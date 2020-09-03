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وشدد وزير الخارجية البريطاني على التزام المملكة المتحدة بالمفاوضات القائمة على حل الدولتين.
أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء إن قادة دول الخليج يرون أن الأزمة الخليجية قد طالت أكثر مما ينبغي وإنهم يريدون حلها.
وحول القضية الفلسطينية، قال كوشنر إن هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وإن هناك عرضا على الطاولة للفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به، مضيفا: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لا بد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني لكوشنر: ملتزمون بمفاوضات فلسطينية إسرائيلية وفقا لحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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