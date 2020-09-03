السودان: "اتفاق السلام" بمرحلة إعداد جداول التنفيذ

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

شدد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، على أن الحكومة ماضية في اتفاق السلام مع "الجبهة الثورية" حتى نهايته، وقال إنهم "في مرحلة إعداد الجداول الزمنية للتنفيذ".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده حميدتي بمطار الخرطوم، عقب عودته من جوبا، التي انطلق فيها، الثلاثاء، أول اجتماع مشترك بين الحكومة السودانية، وحركات مسلحة، لبحث الجداول الزمنية لتنفيذ "اتفاق السلام" بينهما.

وقال حميدتي: "سنمضي في الاتفاق إلى نهايته، ونحن الآن في مرحلة إعداد الجداول الزمنية للتنفيذ، عقب التوقيع بالأحرف الأولى".

وأضاف: "تركنا في جوبا وفدا برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، لتحديد الجداول الزمنية لكل القضايا التي تم الاتفاق عليها".

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ودعا "الذين لم يوقعوا على الاتفاق، أن يلحقوا باتفاق السلام الدائم والشامل"، مشددا على أن "الاتفاق لكل السودانيين".

والإثنين، وقعت حكومة الخرطوم، وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اتفاقا للسلام بالأحرف الأولى، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، والعدالة الانتقالية.

ودعت الخرطوم، حركتي "تحرير السودان" و"الحركة الشعبية - شمال" المسلحتين، إلى الانضمام لاتفاق السلام في البلاد.

وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا، على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.

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