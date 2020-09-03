لبنان.. هنية يبحث مع الجبهة الشعبية التطبيع العربي مع إسرائيل

محمد ماجد/ الخليج 365

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في العاصمة اللبنانية بيروت التطبيع العربي مع إسرائيل، وقضايا فلسطينية أخرى.

وقالت "حماس" في بيان، إن "هنية التقى في بيروت، بوفد من الجبهة الشعبية برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، لبحث المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية".

واعتبر الجانبان، خلال اللقاء، أن التطبيع العربي مع إسرائيل "لا يتفق مع ثقافة الأمّة الرافضة لأي اعتراف بشرعية كيان غاصب سيرحل كما رحلت احتلالات استيطانية شبيهة".

وحسب البيان، أكد المجتمعون أن القضية الفلسطينية، وخصوصاً في هذه "المرحلة الخطيرة"، تتطلب مزيدا من الوحدة في المواقف بين الفصائل، والتنسيق في القضايا المختلفة.

ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية أمريكية مجحفة بحق الفلسطينيين، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الذي أعلن عنه في 13 أغسطس/ آب الماضي.



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من ناحية أخرى، لفت البيان، إلى أن الاجتماع بحث أيضا "الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

واتفق المجتمعون "على ضرورة العمل الجاد لرفع الحرمان عن اللاجئين".

كما شددوا على "رفض التوطين والتهجير وكل ما يمكن أن يلحق الأذى باللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم"، حسب البيان ذاته.

ويعيش في لبنان نحو 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

ويزور هنية لبنان على رأس وفد من "حماس"، لحضور اجتماع أمناء الفصائل المقرر الخميس في مدينتي رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.