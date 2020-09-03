الجيش اللبناني يعثر على أكثر من 4 أطنان أمونيوم قرب مرفأ بيروت

بيروت / الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، العثور على 4 مستوعبات تحوي أكثر من أربعة أطنان من مادة "نترات الأمونيوم"، قرب مرفأ العاصمة بيروت.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش، في بيان، إن "فوج الهندسة قام بالكشف على 4 مستوعبات في بورة الحجز (أرض بور) التابعة للجمارك خارج مرفأ بيروت، قرب المدخل رقم 9، بناءً على طلب من مفرزة جمارك المرفأ".

وأضاف البيان: "تبيّن أن المستوعبات تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها نحو 4 أطنان و350 كلغ".

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وأشار أن وحدات من فوج الهندسة، تعمل على معالجة المادة الموجودة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بخلاف دمار هائل وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.