مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قتل جندي بالجيش العراقي وأصيب آخر، الخميس، إثر هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على ثكنة عسكرية شمالي البلاد.

وقال النقيب سعد محمد، بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجموا بنيران بنادق وأسلحة رشاشة، ثكنة تابعة للجيش بأطراف قضاء طوزخرماتو، شمالي محافظة صلاح الدين".

وأوضح محمد أن "الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة".

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وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.