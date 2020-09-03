إسرائيل تسير رحلة شحن أسبوعية إلى الإمارات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، الخميس، تسيير أول رحلة شحن إلى الإمارات في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن تكون أسبوعية.

جاء ذلك بموجب اتفاقية التطبيع المعلنة مؤخرا بين تل أبيب وأبوظبي، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن شركة الطيران.

وقالت الهيئة إن "الرحلة التي ستقوم بها طائرة من طراز (بوينغ 747) ستصبح أسبوعية، وستقلع من إسرائيل الأربعاء، وتعود إلى تل أبيب الجمعة".

وأفادت بأن "الطائرة ستقل معدات زراعية وتقنية، وستمر عبر مطار بروكسل في بلجيكا، حيث المركز اللوجستي، وهو الخط العادي لرحلات الشحن التابعة للشركة".

وقالت هيئة البث إنها "ستدعم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها ستكون محطة لنقل السلع من دول آسيا إلى إسرائيل".

Advertisements

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى بشأن وزن الحمولة.

والإثنين الماضي، هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات، كأول خطوة عملية بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وعبرت الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية، وهو قرار خفض ساعات الطيران بين تل أبيب وأبوظبي إلى أقل من ثلاث ساعات ونصف، مقارنة بـ 7 ساعات سابقا.

وذكرت هيئة البث، الخميس، أن الوفد الإسرائيلي وقع عدة اتفاقيات مع الإمارات، إحداها في مجال الطيران، وبحسبها فإن شركتي طيران إماراتيتين ستبدآن تسيير رحلات متبادلة، دون ذكر اسمهما.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.