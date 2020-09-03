العراق.. 4755 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلن العراق، الخميس، تسجيل 4 آلاف و755 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية، إضافة إلى 74 وفاة جراء الفيروس.
وكانت أعلى حصيلة سجلت في 18 أغسطس/ آب الماضي، وبلغت حينها 4 آلاف و576 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 74 وفاة، و4 آلاف و755 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و552 مريضا.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 247 ألفا و39، منها 7 آلاف و275 وفاة، و187 ألفا و757 حالة تعاف.
وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 4 أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد ما يزيد على 4 آلاف حالة يوميا.
وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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