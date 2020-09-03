شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تُحذّر من نشاطات الاستثمار المشبوهة وتنفي علاقتها بأي محافظ لأموال العملاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لا تدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهة أن دورها فيما يخص عملائها يتمثل بما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً.

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وحذرت المؤسسة مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ سافر لهوية المؤسسة وصفتها عبر نشر عددٍ من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة العامة للتقاعد في محاولةٍ منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة.

وأهابت مؤسسة “التقاعد” بعملائها بتوخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخص المؤسسة، وذلك من خلال تتبع مدى مصداقية الأخبار، والتأكد من أن الرابط مطابقاً للعنوان الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (هنا).

وأكدت المؤسسة أن المصدر الرئيس لأخبارها وأنشطتها هي بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية فقط، داعية عملاءها إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لهذه الجهات الاستثمارية الاختلاسية والمشبوهة.