"أيروفلوت" الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى القاهرة

وقالت المتحدثة الرسمية للشركة يوليا سبيفاكوفا للصحفيين، اليوم الخميس، إن شركة الطيران الروسية أيروفلوت ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من الـ 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضافت أنه "سيتم تشغيل الرحلات 3 مرات في الأسبوع".
© Sputnik . Alexey Malgavko
كما أوضحت أن "مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمي لشركة الطيران".
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يذكر أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، قد وقع قرارا اليوم، باستئناف حركة الطيران مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء: "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)- 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)- رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)- رحلتان أسبوعيا".
وجاء في البيان أيضا "يواصل مقر العمليات مراقبة الوضع والعمل على توسيع قائمة البلدان التي يمكن استئناف الحركة الجوية معها".
وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من حزيران/ يونيو حتى أوائل أغسطس/آب.
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