بعد شهر على انفجار مرفأ بيروت... البحث عن ناج محتمل تحت الأنقاض... بالفيديو

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن "فريق الإنقاذ التشيلي أبلغه بوجود شخصين يمكن أن يكونا على قيد الحياة تحت الأنقاض في مار مخايل".

وأوضح مروان عبود أن الفريق التشيلي أخبره بذلك، من خلال إشارات أرسلتها آلة الـ"سكانر" التي يستخدمها الفريق، الذي يعمل بالتعاون مع فريق الإنقاذ اللبناني على انتشال جثة أحد الضحايا.

وخلال عملية البحث، استطاع أحد الكلاب المدربة والمشاركة في رفع الأنقاض تحسّس واكتشاف وجود ضحايا عبر حاسة الشمّ، ما استدعى استقدام آلة "سكانر" مخصّصة للكشف على الضحايا.

يأتي ذلك بعدما هز انفجار هائل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي في تقييم جديد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.