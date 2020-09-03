مصر... النائب العام يصدر قرارا بشأن الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال

وقالت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنها أمرت بإجراءات التحقيق في الواقعة، بعد تلقيها يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/ أيلول 2020 عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.

وكان بعض الفنانين المصريين اتهموا طبيب أسنان شهير في مصر بتحرشه جنسيا بهم، وهم الممثل والسيناريست، عباس أبو الحسن، والمغني، تميم يونس.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، علّق أبو الحسن على قرار النائب العام المصري بالتحقيق الفوري في قضية الطبيب المتحرش: "قام النائب العام / سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن و غير مسبوقة بإصدار أمرا بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الاسنان باسم سمير . وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة".