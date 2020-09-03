الجيش اللبناني يعثر على 4 حاويات من نترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي نقلته قناة "الجديد" اللبنانية، أنه عثر على 4 حاويات تحتوي على نترات الأمونيوم، قرب مدخل مرفأ بيروت.
وقالت قيادة الجيش اللبناني إنه بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، كشف الجيش عن 4 مستودعات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك خارج المرفأ.
© Sputnik . Valery Melnikov
وأوضح أن موقع الحاويات الأربع بالقرب من المدخل رقم 9 من مرفأ بيروت.
وتابعت قيادة الجيش اللبناني: "تبين أن الحاويات الأربع تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كيلوغرام، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الجاري، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.
خلف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
© Sputnik /
مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
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