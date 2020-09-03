شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن العثور على 4 أطنان جديدة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الجيش اللبنانى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، العثور على 4 أطنان جديدة من نترات الأمونيوم فى مستودع بمرفأ بيروت، الذى شهد انفجارًا ضخما خلف وراءه آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية تقدر بـ 15 مليار دولار.
وكانت بيروت قد تعرضت لانفجار ضخم نتيجة نشوب حريق كبير فى أحد عنابر ميناء بيروت البحرى، والتى تحتوى على مفرقعات على نحو أدى إلى حدوث الانفجار.
وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.
كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبنانى يعلن العثور على 4 أطنان جديدة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.