شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول الأمطار على المسجد الحرام ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت اليوم الخميس، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة شملت عدداً من المراكز والقرى التابعة لمكة، سال على إثرها عدد من الأودية.

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جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي عصر اليوم الخميس.