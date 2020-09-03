شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول الأمطار على المسجد الحرام ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هطلت اليوم الخميس، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة شملت عدداً من المراكز والقرى التابعة لمكة، سال على إثرها عدد من الأودية.
جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.
وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي عصر اليوم الخميس.
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