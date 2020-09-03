«الغذاء والدواء»: 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض» لضمان جودته

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة عند شراء البيض من المتاجر، للحفاظ على الصحة بصفة عامة. وقالت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، لضمان سلامة البيض عند الشراء احرص على ما يلي: – اشتر البيض المحفوظ في الثلاجة. Advertisements – تأكد من نظافة البيض وسلامة القشرة من الشقوق. – تأكد أن البيض محفوظ في ثلاجات العرض. – تخزين البيض في الكرتون الأصلي واستخدامها في غضون 3 أسابيع للحصول على أفضل جودة.

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