نوكيا توفر خاصية تسجيل المكالمات من خلال تطبيق جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إتش إم دي العالمية، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، أن خاصية تسجيل المكالمات باستخدام تطبيقPhone app Google، أصبحت متاحة في مجموعة واسعة من هواتف نوكيا الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وان.



وتتيح هذه الخاصية أمام المستخدمين، إمكانية تسجيل المكالمات الصوتية، للرجوع إلى بعض البيانات الهامة التي تم التطرق لها خلال المكالمة.

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ولتفعيل خاصية تسجيل المكالمات، ما على المستخدمين سوى الضغط على الزر "تسجيل" أثناء التحدث عبر الهاتف. ليتم إشعار كلا الطرفين عند البدء في استخدام هذه الخاصية، وعند الانتهاء منها، لضمان معرفتهم بذلك. وللوصول إلى المكالمات المسجلة لاحقاً، ما عليك سوى الدخول إلى قائمة المكالمات التي تم أجراؤها مؤخراً، لترى علامة تسجيل المكالمة تحت اسم الشخص أو رقمه، في حال تسجيل المكالمة.

وبمجرد الضغط على زر المستخدم، سيتسنى لك الاستماع إلى المكالمة من خلال زر التشغيل. ويتم حفظ تسجيلات المكالمات على هاتفك، وليس عبر التقنية السحابية، لسهولة الاستمتاع إليها وضمان الخصوصية.

وقال جوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات لدى إتش إم دي العالمية: "ميزة تسجيل المكالمات تنهي عناء الكثيرين في البحث عن طريقة لتدوين بعض المعلومات الهامة خصوصاً بالنسبة للمستخدمين الذي لا يتاح لهم الوصول إلى شاشة أخرى".

وأضاف: "سواء كنت بحاجة إلى تسجيل رقم أو عنوان تم التطرق له خلال المكالمة أو الاستماع مرة أخرى إلى التسجيلات للتأكد مما قلته، فإن خاصية تسجيل المكالمات المتوفرة عبر تطبيق Google Phone توفر عليك الكثير من العناء والجهد".