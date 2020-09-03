رئيس وزراء لبنان المكلف: أسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات

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جاء ذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع أديب: "قناعتي ورغبتي أن يتم تشكيل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن".

وقال رئيس الوزراء المكلف: "وضعت الرئيس عون في أجواء الاستشارات النيابية التي أجريتها ولمست من جميع النواب والكتل التعاون والرغبة في الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات التي تداهمنا".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد.

وحصل أديب على دعم غالبية النواب في البرلمان بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، إضافة إلى حصوله على توافق غالبية القوى السياسية حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وكانت أول تصريحات مصطفى أديب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة أنه لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، وأن الوقت قد حان للعمل بكل قوة وبتعاون الجميع.

كما أشار إلى وجود قلق كبير لدى اللبنانيين على الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في فترة قياسية.