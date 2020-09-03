الرئيس عباس يترأس اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية الليلة

وستشارك في الاجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي وعلى رأسها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس عباس سيلقي كلمة هامة أمام الفصائل كافة في حين سيشارك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في الاجتماع عبر نظام الفيديو كونفرنس من لبنان".

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وأضاف مجدلاني، أن "الاجتماع يهدف لوضع ألية فلسطينية عبر توحيد المواقف والخطط لمواجهة صفقة القرن الأمريكية ومخطط الضم الإسرائيلي والمخاطر الخارجية".

وتابع مجدلاني: "سيؤكد الاجتماع على رفض الخطوة الإماراتية المتمثلة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والخروج عن قرارات القمم السابقة ومبادرة السلام العربية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

ويترأس اللقاء، الذي يعقد بالتزامن في كل من بيروت ورام الله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، إضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتطالب الفصائل بأن يتبع اللقاء خطوات عملية لتحقيق الوحدة، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاقية أوسلو والتاكيد على حق ممارسة كافة أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.