مسؤول إسرائيلي: البحرين تعلن تطبيع العلاقات مع تل أبيب قريبا

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن البحرين تتجه إلى الانضمام إلى الإمارات وتطبيع العلاقات الرسمية مع تل أبيب.
وادعى المسؤول أن الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن توقع الاتفاقية، قبل رأس السنة العبرية، الذي يصادف في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
ورأى المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة معنية بهذا الأمر، كما أن إسرائيل مهتمة بمزيد من التعاون في الخليج، لا سيما في مجالات الأمن والتجارة.
وكشفت صحيفة عبرية النقاب عن محاولات صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إقناع المزيد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأربعاء، أن كوشنر يحاول إقناع المزيد من الدول العربية الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، مثل دولة الإمارات، خاصة وأنه يقوم بزيارات مكوكية في منطقة الخليج، حاليا.
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