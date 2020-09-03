شكري: المواطن المصري هو وحده من يقيم تمتعه بحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس.

وقال شكري: "المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان، سواء كانت حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع: "نحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا: "كلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، وهو وحده من يستطيع تقييم مدى تمتعه بها".

وقال وزير الخارجية المصري: "يجب على الاتحاد الأوروبي النظر إلى حقوق الإنسان في إطارها الشامل، وتقييم مدى اهتمام الدولة المصرية بها"، مضيفا: "لا يجب الحصول على المعلومات من دوائر محددة تنظر للأمور من منظور ضيق لا يعبر عن الواقع في مصر".