بعد تعرضه لحادث... أول صورة للأمير عبد العزيز بن فهد في "العمليات"

وذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن الصور المتداولة وثقت وجود الأمير عبد العزيز بن فهد، بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الأمير كانت لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق، وتكللت بالنجاح.

وأظهرت الصور، الأمير السعودي، راقدا في السرير ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة، اليوم الخميس، أكد فيها نجاح عملية الأمير عبد العزيز.

وأعلن: "الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".