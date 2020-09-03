تكتل "لبنان القوي": من نصح دياب بإلغاء زيارة المرفأ؟

وغرد درغام، عبر حسابه على "تويتر": "يبقى السؤال الأهم: من هو المسؤول الأمني الذي نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ قبل الانفجار، وربما لو حصلت لكنا تجنبنا الكارثة". وأرفق عضو "تكتل لبنان القوي" تغريدته بهاشتاغ: "#الحقيقة_مرفأ_بيروت". ​ Advertisements وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء في 4 أغسطس/ آب الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت. © Sputnik / Mohamed Hassan من هو مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية

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