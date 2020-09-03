السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

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وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الخميس، بأن لقاء السيسي وبوريل حضره كل من سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد المتحدث أنه إضافة إلى ذلك، ناقش اللقاء جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع شرقي المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.