شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 4755 إصابة جديدة و74 حالة وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و74 حالة وفاة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3552 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 187 ألفًا و757 حالة بنسبة شفاء 76.0%. وأضافت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 4755 حالة، وإجمالي الإصابات في عموم العراق بلغت 247 ألفًا و39 حالة منها 52 ألفًا و7 حالات ما زالوا يتلقون العلاج و496 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الوفيات سجلت اليوم 74 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 7 آلاف و275 حالة.

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