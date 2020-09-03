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وصول أمين سر البابا فرنسيس الى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، عن وصول أمين سر قداسة البابا فرنسيس الكاردينال بيترو بارولين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه.

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