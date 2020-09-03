شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيضان السودانية تحذر من استمرار زيادة منسوب الخرطوم وشندى والكاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب اليوم (17.57 متر) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ31 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.25متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ18 سم.

وقالت اللجنة فى بيانها، اليوم الخميس، إن الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 31 أغسطس و1 و2 سبتمبر ستؤدى لاستقرار فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد (الجمعة) فى حدود 920 مليون متر مكعب، بينما تؤدى الأمطار التى هطلت فى حوض العطبراوى أيضا إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين.



بيان الرى السودانية

وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالى:

Advertisements

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا، قطاع: "سنار - الخرطوم" سيشهد إرتفاعاً فى حدود 5 سم"، قطاع "الخرطوم - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 3سم، قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد استقرارا، قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد ارتفاعا فى حدود 2 سم، قطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد استقرارا، قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد ارتفاعا فى حدود 3 سم.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.56 متراً لتستقر يومى الجمعة والسبت على 20.60 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.14 مترا، ليعادل أعلى رقم مسجل فى أغسطس 2006، وترتفع غدا إلى 19.20 مترا لتصل يوم بعد غد السبت إلى 19.22 متراً، وتوقعت اللجنة أن تسجل الخرطوم غدا الجمعة 17.61 مترا وتصل السبت إلى 17.62 مترا، كما توقعت أن تستقر محطة شندى غدا الجمعة وبعد غد السبت على 18.27 مترا، وبحسب لجنة الفيضانات فقد سجلت محطة عطبرة اليوم 16.38 مترا، وتصل غدا الجمعة إلى 16.45 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.18 مترا وتستقر غدا وبعد غد على 15.22 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.