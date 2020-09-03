شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمسجد الحرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو لأمطار غزيرة على تسقط على مكة الآن وعلى المسجد الحرام، وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم ، والطائف، والعرضيات ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول بحسب وكالة واس. Advertisements وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية غير المستقرة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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